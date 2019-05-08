Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Максим Кузьмин

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-08T12:27:06+03:00

Хавбек уехал в Москву. Где он дальше будет играть, пока неизвестно

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«Факел» расстался с полузащитником Максимом Кузьминым. Игрок уже уехал в Москву. Соглашение об аренде Кузьмина разрывать не будет, оно и так завершается в конце мая. Кстати, как и контракты у почти всех игроков основного состава, за исключением Вадима Черного.

Напомним, Максим Кузьмин в Воронеже находился в аренде, права на него – у столичного «Динамо». Но вернется ли он к «бело-голубым», пока неясно.

Максим Кузьмин провел в составе «Факела» 42 матча, в них он отметился двумя голами. Временами играл ярко, тогда было видно, что футболист он незаурядный (напомним, и в «Динамо» он порой отмечался удачными матчами, его даже вызывали в молодежную сборную России). Однако больше было встреч, где Максим, можно сказать, растворялся на поле. Именно к его самоотдаче возникли претензии у тренерского штаба, что и послужило причиной расставания. С таким, как модно сейчас говорить, бэкграундом сомнительно, чтобы Максима приняли с распростертыми объятиями в «Динамо».

- Обычно в команде бывают разные мнения по поводу уходов тех или иных футболистов. Но в данном случае команда была едина: Кузьмину по большому счету было безразлично, что в ней происходит, а значит, единственное логичное решение для него - уйти, - высказался по поводу этой ситуации главный тренер «Факела» Сергей Булатов.

ИСТОЧНИК KP.RU