2019-05-08T12:27:06+03:00
Спорт

Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Максим Кузьмин

Хавбек уехал в Москву. Где он дальше будет играть, пока неизвестно
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Максим Кузьмин уехал из Воронежа, оставив неоднозначное впечатление о своей игре.Максим Кузьмин уехал из Воронежа, оставив неоднозначное впечатление о своей игре.Фото: fcdynamo.ru
Изменить размер текста:

«Факел» расстался с полузащитником Максимом Кузьминым. Игрок уже уехал в Москву. Соглашение об аренде Кузьмина разрывать не будет, оно и так завершается в конце мая. Кстати, как и контракты у почти всех игроков основного состава, за исключением Вадима Черного.

Напомним, Максим Кузьмин в Воронеже находился в аренде, права на него – у столичного «Динамо». Но вернется ли он к «бело-голубым», пока неясно.

Максим Кузьмин провел в составе «Факела» 42 матча, в них он отметился двумя голами. Временами играл ярко, тогда было видно, что футболист он незаурядный (напомним, и в «Динамо» он порой отмечался удачными матчами, его даже вызывали в молодежную сборную России). Однако больше было встреч, где Максим, можно сказать, растворялся на поле. Именно к его самоотдаче возникли претензии у тренерского штаба, что и послужило причиной расставания. С таким, как модно сейчас говорить, бэкграундом сомнительно, чтобы Максима приняли с распростертыми объятиями в «Динамо».

- Обычно в команде бывают разные мнения по поводу уходов тех или иных футболистов. Но в данном случае команда была едина: Кузьмину по большому счету было безразлично, что в ней происходит, а значит, единственное логичное решение для него - уйти, - высказался по поводу этой ситуации главный тренер «Факела» Сергей Булатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем Победы
В Воронежской области отменили авиашоу в честь Дня Победы из-за грозы
9 Мая в Воронеже - 2019: сколько продлится и чем удивит горожан праздничный салют
Спасатели предупреждают воронежцев о грозах и ураганном ветре на День Победы
В День Победы на воронежской телебашне будет дан салют из тысячи огней
В Воронеже стартовал прием заявок на парад колясок
Два воронежских парка обработают от комаров
Воронежцы услышат шедевры западно-европейской классики
В Воронежской области житель поселка Первомайский так долго отмечал майские праздники, что не заметил кражу
Мэрия Воронежа утвердила планировку квартала у автовокзала
Воронежцы прочитают «Блокадную книгу» Даниила Гранина
После салюта 9 мая жители Воронежской области смогут отправиться домой на электричке
В центре Воронежа перевернулся "Ленд Ровер"
Воронежец перевел предоплату за мебель мошеннику
Под Воронежем годовалый малыш упал с балкона частного дома
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
На перекрестке в Воронеже столкнулись три автомобиля: пострадал пассажир
В Воронеже дефицит кадров производственных рабочих и инженеров
Воронежцы попросили главу Ленинского района помочь в борьбе с парковкой на тротуаре