2019-05-08T11:45:45+03:00
Происшествия

В центре Воронежа перевернулся "Ленд Ровер"

Машина оказалась на боку на улице Фридриха Энгельса [видео]
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото читателя "КП".Фото читателя "КП".
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 мая, новенький "Ленд Ровер Дискавери" перевернулся на бок на узкой улице центра Воронежа. Фото и видео прислали читатели "КП".

Авария произошла на улице Фридриха Энгельса. По всей видимости, внедорожник перевернулся, когда во время резкого маневра задел припаркованный "Мерседес". Информации о пострадавших пока нет. Известно, что на место выехали сотрудники службы спасения.

Внедорожник перекрыл значительную часть дороги. Судя по данным "Яндекс-Пробок", больших заторов в месте ДТП нет. Скорость движения на участке составляет 7 км/ч.

Отметим, что стоимость нового "Дискавери" - от 4 до 7 миллионов рублей.

"Ленд Ровер" перевернулся в Воронеже.08.05.2019, улица Фридриха Энгельса

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже водителя маршрутного автобуса, «вилявшего» на дороге, оштрафовали
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем Победы
В Воронежской области отменили авиашоу в честь Дня Победы из-за грозы
9 Мая в Воронеже - 2019: сколько продлится и чем удивит горожан праздничный салют
Спасатели предупреждают воронежцев о грозах и ураганном ветре на День Победы
В День Победы на воронежской телебашне будет дан салют из тысячи огней
В Воронеже стартовал прием заявок на парад колясок
Два воронежских парка обработают от комаров
Воронежцы услышат шедевры западно-европейской классики
В Воронежской области житель поселка Первомайский так долго отмечал майские праздники, что не заметил кражу
Мэрия Воронежа утвердила планировку квартала у автовокзала
Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Максим Кузьмин
Воронежцы прочитают «Блокадную книгу» Даниила Гранина
После салюта 9 мая жители Воронежской области смогут отправиться домой на электричке
Воронежец перевел предоплату за мебель мошеннику
Под Воронежем годовалый малыш упал с балкона частного дома
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
На перекрестке в Воронеже столкнулись три автомобиля: пострадал пассажир
В Воронеже дефицит кадров производственных рабочих и инженеров
Воронежцы попросили главу Ленинского района помочь в борьбе с парковкой на тротуаре