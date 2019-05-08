В центре Воронежа перевернулся "Ленд Ровер"
Сегодня, 8 мая, новенький "Ленд Ровер Дискавери" перевернулся на бок на узкой улице центра Воронежа. Фото и видео прислали читатели "КП".
Авария произошла на улице Фридриха Энгельса. По всей видимости, внедорожник перевернулся, когда во время резкого маневра задел припаркованный "Мерседес". Информации о пострадавших пока нет. Известно, что на место выехали сотрудники службы спасения.
Внедорожник перекрыл значительную часть дороги. Судя по данным "Яндекс-Пробок", больших заторов в месте ДТП нет. Скорость движения на участке составляет 7 км/ч.
Отметим, что стоимость нового "Дискавери" - от 4 до 7 миллионов рублей.
"Ленд Ровер" перевернулся в Воронеже.08.05.2019, улица Фридриха Энгельса
ИСТОЧНИК KP.RU