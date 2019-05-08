2019-05-08T10:36:05+03:00
Происшествия

Под Воронежем годовалый малыш упал с балкона частного дома

С повреждениями ребенок был доставлен в медучреждение
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Видимо, дом еще достраивается, поэтому на балконе нет перильного огражденияВидимо, дом еще достраивается, поэтому на балконе нет перильного огражденияФото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Днем 7 мая ужасное происшествие случилось в рабочем поселке Хохольский: годовалый мальчик упал с балкона второго этажа частного дома. С повреждениями ребенок был доставлен в медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным, местная жительница сидела со своими детьми в комнате на втором этаже. Но пока женщина помогала старшей дочери разбирать сумку, годовалый малыш выполз на балкон. Видимо, дом еще достраивается, поэтому на балконе нет перильного ограждения. В итоге малыш упал с высоты.

Дверь из комнаты на балкон была открыта. Единственное, что их разделяло - москитная сетка на магнитах, но она не остановила ребенка.

- Семья полная, благополучная, на учете в ПДН и КДН не состоит. В рамках доследственной проверки выполняется весь комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Евгений Гетманов.

Помните, что нужно внимательно следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра в комнатах с открытыми окнами или неогороженными балконами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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