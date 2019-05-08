2019-05-08T10:22:49+03:00
Происшествия

На перекрестке в Воронеже столкнулись три автомобиля: пострадал пассажир

От сильного удара легковушки выбросило на тротуар
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Отметит, что в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 119 ДТПОтметит, что в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 119 ДТПФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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8 мая примерно в 7.00 у дома №40 на пересечении улицы Революции 1905 года и Средне-Московской столкнулись три автомобиля. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, в результате ДТП пострадал один человек.

Дорогу на перекрестке не смогли поделить Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 57-летний мужчина, «ВАЗ-2114» под управлением 45-летнего воронежца и Daewoo Nexia под управлением 50-летнего мужчины. Удар, судя по всему, был достаточно сильным: две машины буквально выбросило на тротуар.

Повреждения получил один только пассажир «ВАЗ-2114» - его доставили в медучреждение. Теперь инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства случившейся аварии.

Отметит, что в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 119 ДТП, из них в областном центре – 82, на федеральных трассах – 4 , в районах области – 33. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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