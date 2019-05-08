В Воронеже дефицит кадров производственных рабочих и инженеров

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-08T09:54:13+03:00

В нашем регионе только за последний месяц рост вакансий в производственной сфере составил 7%.

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Производственные рабочие и инженерные специальности постепенно возвращают себе популярность. К такому выводу пришли специалисты компании HeadHunter . Так, за последний год число вакансий в сфере «Производство» в Воронеже выросло на 31%.

Более того, сегодня количество вакансий в производственной сфере в нашем регионе составляет 12% от общего числа вакансий.

- Только за последний месяц рост вакансий в Воронеже в производственной сфере составил 7%. Конкуренция среди специалистов здесь составляет от 3 до 4 человек на одно предложение, что говорит о дефиците кадров в этой области. Работодатели ищут токарей, инженеров-технологов, электромонтеров, специалистов по охране труда, зоотехников, инженеров-конструкторов, проектировщиков, разработчиков бытовой химии, менеджеров по сбыту, руководителей производства, - комментирует руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алёна Манохина.

Средний уровень заработной платы, предлагаемый в вакансиях сферы «Производство» в Воронеже, за последний год составил около 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU