Воронежцы попросили главу Ленинского района помочь в борьбе с парковкой на тротуаре
Глава управы Ленинского района Сергей Корчевников принял жителей, которые пришли с просьбами и предложениями.
Например, представитель жителей улицы Возрождения попросил помочь в выделении асфальтового среза для ремонта участка дороги, не включенной в план на 2019 года.
Жители улицы Кольцовской выразили тревогу по поводу парковки на тротуаре около дома № 45, создающей угрозу безопасности пешеходов. Заявителям рассказали о перспективах благоустройства указанной территории, возможностях устройства ограждений, препятствующих заезду транспорта и сообщили о направлении письма в УГИБДД по Воронежской области для принятия мер.
Бизнесмен, работающий на улице Плехановской, предложил закрепить за его предприятием прилегающую территорию для ежедневной уборки и содержания за счет собственных средств. Предприниматель заверил, что займется ее озеленением и приведет в образцовое состояние. Глава управы поддержал инициативу.
ИСТОЧНИК KP.RU