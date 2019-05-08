2019-05-08T09:48:12+03:00
Общество

Воронежцы попросили главу Ленинского района помочь в борьбе с парковкой на тротуаре

Горожан беспокоят также состояние дорог и благоустройство территории
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Глава управы Ленинского района Сергей Корчевников принял жителей, которые пришли с просьбами и предложениями.

Например, представитель жителей улицы Возрождения попросил помочь в выделении асфальтового среза для ремонта участка дороги, не включенной в план на 2019 года.

Жители улицы Кольцовской выразили тревогу по поводу парковки на тротуаре около дома № 45, создающей угрозу безопасности пешеходов. Заявителям рассказали о перспективах благоустройства указанной территории, возможностях устройства ограждений, препятствующих заезду транспорта и сообщили о направлении письма в УГИБДД по Воронежской области для принятия мер.

Бизнесмен, работающий на улице Плехановской, предложил закрепить за его предприятием прилегающую территорию для ежедневной уборки и содержания за счет собственных средств. Предприниматель заверил, что займется ее озеленением и приведет в образцовое состояние. Глава управы поддержал инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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