2019-05-08T08:53:09+03:00
Происшествия

В Воронеже осудили чиновников, бравших взятки ноутбуками

За «вознаграждение» госслужащие легко принимали любые работы
Олег ИВАНОВ
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7 мая Коминтерновский районный суд Воронеж приговорил 33-летнего бывшего заместителя директора муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Кроме того, его лишили права занимать госдолжности в течение 5 лет.

41-летний начальник производственного отдела этого же учреждения получил больше - 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Он не сможет «служить» государству 6 лет.

Судом установлено, что в декабре 2017 года должностные лица, получили от представителей коммерческих фирм взятки в виде ноутбуков. За это вознаграждение они без каких-либо вопросов приняли выполненные работы по муниципальному контракту.

Как сообщили в региональной прокуратуре, речь идет о диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог Воронежа и выполнению проектно-изыскательских работ по устройству ливневой канализации. Теперь можно понять, почему некоторые ливневки в городе работают не лучшим образом.

Приговор в законную силу пока не вступил - возможно, подсудимые попытаются его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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