Воронежцам бесплатно покажут фильм «Они сражались за Родину»

7 Май 23:34 2019-05-07T23:36:45+03:00

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В честь Дня Победы воронежцам покажут один из самых лучших фильмов о войне. Культовую картину Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», участвовавшую в свое время в основной программе Каннского фестиваля, 9 мая можно бесплатно посмотреть в кинотеатре «Пролетарий».

44 года назад «Пролетка» показывала легендарную ленту воронежцам: тогда, в 1975 году, за 46 дней проката «Они сражались за Родину» посмотрели 155,5 тысяч зрителей.

В этот раз фильм, посвященный героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, смотрите 9 мая в 11.00 в большом зале кинотеатра «Пролетарий» - вход свободный.

фото предоставлено кинотеатром "Пролетарий".

ИСТОЧНИК KP.RU