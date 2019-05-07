2019-05-07T23:36:45+03:00
Звезды

Воронежцам бесплатно покажут фильм «Они сражались за Родину»

Культовую картину 9 мая покажет один из городских кинотеатров
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В честь Дня Победы воронежцам покажут один из самых лучших фильмов о войне. Культовую картину Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», участвовавшую в свое время в основной программе Каннского фестиваля, 9 мая можно бесплатно посмотреть в кинотеатре «Пролетарий».

44 года назад «Пролетка» показывала легендарную ленту воронежцам: тогда, в 1975 году, за 46 дней проката «Они сражались за Родину» посмотрели 155,5 тысяч зрителей.

В этот раз фильм, посвященный героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, смотрите 9 мая в 11.00 в большом зале кинотеатра «Пролетарий» - вход свободный.

фото предоставлено кинотеатром "Пролетарий".

фото предоставлено кинотеатром "Пролетарий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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