Воронежские силовики ищут бомбу уже в пятом объекте за день

СЕГОДНЯ 19:50 2019-05-07T19:50:06+03:00

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У Центрального рынка - толпа людей, вокруг машины полиции и МЧС, торговый центр "Атмосфера" - оцеплен. На электронную почту пришло сообщение о том, что в здании находится взрывное устройство.

Силовики проверяют уже пятый объект за день. Ранее "электронные террористы" атаковали торговые комплексы "Юго-Запад" и "Солнечный рай", рынок "Южный", бизнес-центр "Этажи".

- Четыре объекта уже проверены на наличие взрывоопасных предметов кинологическими расчетами МВД, городской и областной служб спасения, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - Взрывоопасных предметов не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU