Воронежские силовики ищут бомбу уже в пятом объекте за день
На сей раз "заминировали" торговый центр "Атмосфера"
Изменить размер текста:
У Центрального рынка - толпа людей, вокруг машины полиции и МЧС, торговый центр "Атмосфера" - оцеплен. На электронную почту пришло сообщение о том, что в здании находится взрывное устройство.
Силовики проверяют уже пятый объект за день. Ранее "электронные террористы" атаковали торговые комплексы "Юго-Запад" и "Солнечный рай", рынок "Южный", бизнес-центр "Этажи".
- Четыре объекта уже проверены на наличие взрывоопасных предметов кинологическими расчетами МВД, городской и областной служб спасения, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - Взрывоопасных предметов не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU