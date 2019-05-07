В Воронеже таксист жестоко избил пассажира, стянувшего его телефон

СЕГОДНЯ 18:58 2019-05-07T20:10:43+03:00

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В отдел полиции поступил вызов с улицы Хользунова. Жильцы многоэтажки рассказали, что в подъезде неизвестный жестоко избил мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга тяжелой степени и линейный перелом теменной кости.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший приехал в гости на такси. Когда он вышел из машины, то стянул у водителя мобильный телефон. Тот сразу же вбежал следом. Стоило бы схватить воришку и вызвать полицию, но нет. Таксист стал избивать пассажира, потом забрал свой телефон и ушел.

- Сотрудники уголовного розыска установили номер транспортного средства, на котором передвигался предполагаемый участник преступления. 29-летний водитель такси был задержан в момент прибытия на очередной вызов, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU