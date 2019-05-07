2019-05-07T18:05:03+03:00
Общество

Председатель Воронежской облдумы прошел тест на знание событий Великой Отечественной войны

Владимир Нетёсов принял участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы», которая прошла 7 мая в России и 23 странах мира
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В Воронежской области для проведения «Диктанта Победы» было организовано 13 площадок. Одной из центральных стала площадка в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И.С. Никитина. Здесь для участия в «Диктанте Победы» зарегистрировались 125 человек. Среди участников, проходивших тестирование на этой площадке, были председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям, руководитель фракции «Единая Россия» в областной думе Роман Жогов, другие представители органов власти и жители Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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