Воронежские торговые центры накрыла новая волна «минирований»

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-07T16:39:25+03:00

Работник ТЦ «Юго-Запад» заявил, что это уже четвертый подобный случай за последние полтора месяца

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Воронеж накрыла очередная волна телефонных «минирований». На этот раз оперативные службы приехали в ТЦ «Юго-Запад», «Солнечный рай», рынок «Южный» и бизнец-центр «Этажи» (9 Января, 68 Б). Кинологи с собаками обыскивают территорию, хотя почти наверняка знают, что это проделки очередных вредителей. А как еще назвать людей, которые мешают другим нормально работать и отдыхать?

ТЦ «Юго-Запад» уже обследовали, как водится, ничего не нашли. В соцсети работник этого торгового центра заявил, что это уже четвертый подобный случай за последние полтора месяца.

Напомним, предыдущая волна «минирований» накрыла Воронеж 11 апреля. Электронные письма с грозным предостережением поступили в мэрию и Облдуму, ТЦ «Юго-Запад», бизнес-центры «Эдельвейс», «Гипрокаучук» и во многие городские школы. До этого в январе похожим образом «минировали» городскую администрацию, Облдуму, региональный департамент имущественных и земельных отношений. И опять же торговые центры в феврале.

Депутатам Госдумы впору внести законопроект об ужесточении наказания за «телефонный терроризм». К примеру, если бы этим «шутникам» грозил не штраф, а реальный тюремный срок (лучше бы немаленький) может, свою энергию они направили бы в другое русло.

ИСТОЧНИК KP.RU