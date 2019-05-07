2019-05-07T16:23:52+03:00
Общество

В Воронежской области полицейский умер на рабочем месте

ЧП случилось в Грибановском районе
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Утром 4 мая в Грибановском отделе полиции нашли тело 43-летнего сотрудника. По предварительной информации, мужчина скончался из-за проблем с сердцем.

По информации близких погибшего, сотрудник ушел на работу 2 мая. Тут его и настигла беда. Ни в тот же день, ни на следующий он не отвечал на телефонные звонки. В итоге тело обнаружили работники другого отдела, чей кабинет находился поблизости.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, по факту смерти сотрудника назначена служебная проверка. Устанавливается точная причина его гибели. Известно, что он страдал от заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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