В Ленинском районе прошел антирекламный рейд

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-07T15:45:41+03:00

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Во вторник, 7 мая, сотрудники управы и комбината благоустройства Ленинского района вышли в рейд против несанкционированной рекламы по улицам 20-летия Октября, Красноармейская, Донбасская, Революции 1905 года, Кольцовская, Войкова и других.

- В этот раз внимание уделено так называемой малоформатной «рекламе» и различным выносным конструкциям, которые зачастую размещаются на газонах и тротуарах в нарушение правил благоустройства, - рассказали в управе.

Итогом рейда стала ликвидация около трех десятков отдельно стоящих баннеров, некоторые из которых пришлось срезать с помощью специального оборудования и отвлекать специалистов комбината, занятых на других плановых работах.

В мэрии напомнили, что согласно ст. 33.1. Закона Воронежской области № 74 от 31.12.2003г. «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» за несоблюдение Правил благоустройства предусмотрен штраф от 1 до 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU