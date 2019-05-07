2019-05-07T15:41:46+03:00
Общество

Молодые атомщики Нововоронежской АЭС проведут патриотическую акцию в День Победы

Цель мероприятия – сохранение памяти о подвиге отцов и дедов; воспитание патриотизма у нынешнего и будущих поколений; призыв к изучению истории своей страны
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9 мая Организация молодых атомщиков Нововоронежской АЭС (ОМА НВ АЭС) и студенты Нововоронежского политехнического колледжа (НИЯУ МИФИ) проведут в Нововоронеже патриотическую акцию «Помнишь Победу – напиши имя деда», приуроченную к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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