Воронежские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в водохранилище расчлененного тела

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-07T14:01:14+03:00

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Пресс-служба СУСК по Воронежской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «убийство» по факту обнаружения на территории Левобережного района фрагментов человеческих ног. Напомним, рюкзак с частями тела обнаружили 7 марта рыбаки в водохранилище в районе Вогрэсовского моста.

- Сейчас сотрудники регионального СК России и уголовного розыска полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы, а также установления личности погибшего и лица, совершившего данное преступление. Допрашиваются свидетели, также назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

ИСТОЧНИК KP.RU