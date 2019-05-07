Предпринимателя из Воронежской области отправили в колонию за растрату грантов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-07T13:37:19+03:00

Деньги ушли куда угодно, но только не на заявленную цель

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Как хороши, как полновесны были бизнес-планы, которые подготовил в 2015 году глава фермерского хозяйства из Терновского района! 53-летний мужчина представил документы на получение гранта на развитие животноводческих ферм. Члены комиссии регионального департамента аграрной политики распорядились выделить деньги на проект.

Спустя три года выяснилось, что никаких ферм по-прежнему нет, а деньги ушли в неизвестном направлении.

- Выявлены факты нецелевого использования средств, полученных индивидуальным предпринимателем, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Приговором Грибановского районного суда его признали виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Одновременно удовлетворен гражданский иск о взыскании 1,2 млн. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU