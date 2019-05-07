2019-05-07T13:08:59+03:00
Общество

Врачи скорой помощи будут сопровождать шествие «Бессмертного полка» в Воронеже

Медики рассказали о дежурстве на торжествах Дня Победы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото правительства Воронежской областифото правительства Воронежской области
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Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил о том, что во время массовых мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в центре Воронежа будут дежурить машины и бригады скорой помощи. Неотложки в случае необходимости можно будет найти на площади Ленина и на проспекте Революции во время парада Победы и торжественного шествия войск Воронежского гарнизона, а также на дамбе Чернавского моста во время праздничного салюта.

Кроме того машины скорой помощи будут сопровождать прохождение «Бессмертного полка» по центру города на тот случай, если кому-то из участников шествия станет плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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