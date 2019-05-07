2019-05-07T11:56:34+03:00
Общество

Владимир Нетёсов принял участие в акции «Иду к ветерану»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поздравил с Днем Победы защитника Воронежа Сергея Некраша
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Спикер регионального парламента побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны 6 мая.

Домой к 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны Владимир Нетёсов приехал с подарками и поздравлениями. Фронтовик, почетный гражданин Левобережного района, обладатель памятного знака «Воронеж – город воинской славы» встретил председателя Воронежской областной Думы при полном параде. На армейском кителе – боевые награды, среди которых ордена «Отечественной войны» I и II степени, медали «За победу над Германией», «За взятие Варшавы», «За безупречную службу» I, II, III степени. Ветеран показал и нашивки за ранения, полученные, в том числе, в боях за Воронеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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