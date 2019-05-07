В Воронеже на улице Грамши столкнулись пять машин
Авария произошла утром в час-пик
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В Воронеже на спуске по улице Грамши 7 мая в час-пик (около восьми часов утра) столкнулись пять автомобилей - «Лада Гранта», «Датсун», «Мазда», ЗАЗ и «Лада Приора» с прицепом. Как сообщили очевидцы, одна из машин резко затормозила перед «зеброй», пропуская пешехода. В этот момент сзади в нее врезались поочередно четыре участника дорожного движения. Возможно, водители спешили на работу и элементарно не соблюдали дистанцию.
К счастью, в аварии никто из людей не пострадал. А вот автомобили придется ремонтировать.
Обстоятельства ДТП изучают сотрудники госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU