2019-05-07T09:37:55+03:00
Происшествия

Первомайские пикники в Воронеже обернулись тремя пожарами

Горожане нарушили запрет на разведение костров
Елена ФЕДЯШЕВА
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За нарушение противопожарного режима грозит штраф.За нарушение противопожарного режима грозит штраф.Фото: из архива «КП»
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Трижды пришлось тушить горящую сухую траву пожарным в первомайские праздники. Причиной ЧП стало разведение костров на пикниках, несмотря на действующий с 20 апреля на территории области особый противопожарный режим и запрет разведения огня.

Напоминаем, постановлением правительства области до октября запрещены въезд на территорию хвойных лесов на машинах, а также разведение открытого огня на территории городских и сельских поселений, дач, садов и огородов, в полосах отвода линий электропередач, вдоль дорог.

За нарушение грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей – для частных лиц, от 15 до 30 тыс. рублей – для должностных лиц, от 400 до 500 тыс. рублей – для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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