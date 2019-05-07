2019-05-07T09:17:05+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем радио

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Уважаемые журналисты, работники, ветераны радио- и телевещания, отраслей связи, радиоэлектронной промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы представляете разные сферы деятельности, но их объединяет одна из наиболее востребованных в современном мире технологий. Телекоммуникации охватывают большинство сфер жизни человека, сокращая время и расстояния, повышая осведомленность, комфорт и безопасность граждан.

Сегодня в стране идет масштабный переход на цифровую телетрансляцию, продолжает развиваться радиоэлектронная отрасль, растет качество и доступность услуг связи и электронных СМИ, получает широкое распространение потоковое вещание эфирных каналов и станций.

Жители Воронежской области испытывают стабильно высокий интерес к содержанию местных радио- и телепрограмм. Это говорит об уровне мастерства тех, кто их делает. В нашем регионе ведется активная разработка и выпуск радиоизделий для армейских и гражданских нужд. Такие предприятия находятся в авангарде промышленного сектора края.

Совершенствование всех технических и творческих процессов, связанных с передачей информации, способствует более эффективному решению социально-экономических задач, которые стоят перед областью.

Благодарим всех, кто имеет отношение к этому.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения и новых успехов в профессии!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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