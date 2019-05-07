2019-05-07T09:00:55+03:00
Общество

Встретим День Победы вместе!

9 мая с 12 до 16 часов в Воронежском центральном парке (Динамо) пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы
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В программе мероприятия концертная программа, дегустация молочных напитков, конкурсы и призы от генерального партнера ООО "ЛебедяньМолоко"*. Множество островков развлечений и угощений ждут посетителей парка.

Время проведения мероприятия с 12:00 до 16:00.

*Компания «Лебедяньмолоко» является добросовестным производителем молочной продукции и дорожит доверием покупателей. Именно благодаря этому предприятие активно растет и динамично развивается. Компания входит в 30 крупнейших молочных заводов Российской Федерации. ООО «Лебедяньмолоко» использует только натуральное молоко, без консервантов и добавок; работает только с лучшими сельхозпредприятиями в экологически чистых районах, где питание и содержание коров строго контролируется.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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