Встретим День Победы вместе!
В программе мероприятия концертная программа, дегустация молочных напитков, конкурсы и призы от генерального партнера ООО "ЛебедяньМолоко"*. Множество островков развлечений и угощений ждут посетителей парка.
Время проведения мероприятия с 12:00 до 16:00.
*Компания «Лебедяньмолоко» является добросовестным производителем молочной продукции и дорожит доверием покупателей. Именно благодаря этому предприятие активно растет и динамично развивается. Компания входит в 30 крупнейших молочных заводов Российской Федерации. ООО «Лебедяньмолоко» использует только натуральное молоко, без консервантов и добавок; работает только с лучшими сельхозпредприятиями в экологически чистых районах, где питание и содержание коров строго контролируется.
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ИСТОЧНИК KP.RU