В Ленинском районе Воронежа за счет гранта благоустроят два сквера и восстановят лестницу
Стало известно, что три общественно полезных проекта жителей Ленинского района получили поддержку: на их реализацию областной бюджет выделил грант в размере около двух миллионов рублей. Это благоустройство скверов им. Есенина и Каштановый, а также реконструкция нагорной лестницы на улице Фрунзе.
Напомним, итоги областного конкурса общественных инициатив подвели в конце апреля. Жители активно включились в подготовку и практическую реализацию проектов. Они участвуют в их софинансировании (собрали 538 тыс. рублей); совместно с управой района привлекают к участию инвесторов и народных депутатов, выделивших для этих целей порядка 1 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU