2019-05-07T08:31:16+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа за счет гранта благоустроят два сквера и восстановят лестницу

На реализацию общественно полезных проектов выделят два миллиона
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Стало известно, что три общественно полезных проекта жителей Ленинского района получили поддержку: на их реализацию областной бюджет выделил грант в размере около двух миллионов рублей. Это благоустройство скверов им. Есенина и Каштановый, а также реконструкция нагорной лестницы на улице Фрунзе.

Напомним, итоги областного конкурса общественных инициатив подвели в конце апреля. Жители активно включились в подготовку и практическую реализацию проектов. Они участвуют в их софинансировании (собрали 538 тыс. рублей); совместно с управой района привлекают к участию инвесторов и народных депутатов, выделивших для этих целей порядка 1 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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