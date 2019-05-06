В Воронеже задержали мошенника, находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 20:18 2019-05-06T20:18:46+03:00

Сотрудникам Росгвардии показался подозрительным прохожий - и они не ошиблись

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5 мая сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области патрулировали Советский район. Один из прохожих показался росгвардейцам подозрительным: его внешность подходила по приметам, указанным в ориентировке о разыскиваемом преступнике.

Оказалось, с января 32-летний мужчина находится в федеральном розыске за мошенничество. Росгвардейцы передали преступника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU