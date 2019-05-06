2019-05-06T17:51:34+03:00
Звезды

Дрессировщик морских львов разыграет пригласительные в "Цирк на воде"

Гостем нашей радиостудии станет директор шоу Андрей Шевченко
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Андрей Шевченко и его питомцы. Фото с репетиции "Шевченко-шоу".Андрей Шевченко и его питомцы. Фото с репетиции "Шевченко-шоу".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Соскучились по зрелищам? Они ждут вас в Воронежском цирке, манеж которого с недавних пор превратился в огромный бассейн. Программа "Цирк на воде" от "Шевченко-шоу" продолжает удивлять гостей. Тут вам и зрелищные акробатические номера, и зажигательные выступления животных из разных концов света, и уникальные визуальные эффекты.

А теперь - внимание. Попасть на шоу можно бесплатно! Завтра, 7 мая, в 12.03 к нам на радио (Воронеж, 97.7 FM) придет директор шоу "Цирк на воде", дрессировщик морских львов Андрей Шевченко. Вместе с гостем мы разыграем пригласительный на два лица. Чтобы получить билет, нужно позвонить по телефону прямого эфира 261-11-56 и правильно ответить на вопрос ведущего. Всем удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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