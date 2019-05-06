В Воронежской области двое мужчин свели счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-06T17:34:06+03:00

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Стало известно о двух самоубийствах, случившихся в минувшие выходные.

В селе Гороховка Верхнемамонского района соседка 55-летнего мужчины позвонила его племяннику. Женщина забеспокоилась, что уже несколько дней его дяди не видно на улице. 3 мая мужчина приехал. Дом был заперт, никто не открывал. Около пяти часов вечера племянник влез внутрь через форточку и увидел в комнате мертвого дядю.

А 4 мая также около пяти вечера на берегу реки Эртиль в одноименном райцентре обнаружили тело 26-летнего мужчины. О покойном известно, что он долго жил в Москве, но недавно вернулся на малую родину. Молодой человек злоупотреблял алкоголем.

- По факту обоих происшествий организованы доследственные проверки. Во время них опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точных причин смертей. По итогам проверок будут приняты решения, возбуждать уголовные дела или нет, - рассказали в региональном Следственном управлении Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU