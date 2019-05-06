Под Воронежем муж зарезал жену и покончил с собой в следственном изоляторе

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-06T17:45:22+03:00

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2 мая в Новоусманском районе в селе Орлово разыгралась семейная драма. 36-летний мужчина в припадке ревности ударил свою 35-летнюю жену в спину в область левой лопатки. Ранение оказалось смертельным. Мужчину задержали. 4 мая его поместили в изолятор временного содержания (ИВС). 5 мая его обнаружили там мертвым – он сам себе нанес смертельные травмы. Оба погибших супруга, по словам местных жителей, были медицинскими работниками.

- По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в региональном Следственном управлении СК. - По факту смерти мужчины в следственном изоляторе следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой будут оценены действия сотрудников ИВС ГУ МВД России по Новоусманскому району.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавили, что руководство ведомства уже назначило служебную проверку. И, если вина сотрудников будет доказана, их не только уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, но и накажут в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU