БИ-2 дадут в Воронеже два концерта с симфоническим оркестром

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-06T17:01:19+03:00

Концерты пройдут в последний день мая и первый день июня

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Группе «БИ-2» понравилось выступать в столице Черноземья по два дня. Это неудивительно: концерты культового коллектива всегда проходят в Воронеже с аншлагом, не стали исключением прошлогодние - двухдневные - гастроли. И в этом году группа решила повторить свой успех.

В этом году «БИ-2» оба дня - 31 мая и 1 июня - выступят с симфоническим оркестром под управлением дирижера Феликса Арановского. Специально для предстоящего концерта группа приготовила новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из нового альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и, конечно, главные хиты «БИ-2». Специальным гостем концертов станет певица Тина Кузнецова.

«БИ-2» выступят в Event-Hall 31 мая и 1 июня в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU