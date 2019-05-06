2019-05-06T17:01:19+03:00
Звезды

БИ-2 дадут в Воронеже два концерта с симфоническим оркестром

Концерты пройдут в последний день мая и первый день июня
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Группе «БИ-2» понравилось выступать в столице Черноземья по два дня. Это неудивительно: концерты культового коллектива всегда проходят в Воронеже с аншлагом, не стали исключением прошлогодние - двухдневные - гастроли. И в этом году группа решила повторить свой успех.

В этом году «БИ-2» оба дня - 31 мая и 1 июня - выступят с симфоническим оркестром под управлением дирижера Феликса Арановского. Специально для предстоящего концерта группа приготовила новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из нового альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и, конечно, главные хиты «БИ-2». Специальным гостем концертов станет певица Тина Кузнецова.

«БИ-2» выступят в Event-Hall 31 мая и 1 июня в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24