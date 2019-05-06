В больнице в Воронежской области скончался избитый мужчина

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-06T16:43:27+03:00

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2 мая в медучреждение Грибановского района с повреждениями привезли 31-летнего местного жителя – мужчина скончался. Полицейские вместе со следователями задержали ранее судимого 42-летнего жителя Борисоглебска – он был приятелем погибшего. Однако на допросе подозреваемый не стал свидетельствовать против себя.

По предварительным данным, 27 апреля в доме по улице Первомайской села Листопадовка мужчины выпивали. Закончилось все как всегда дракой. Трудно сказать, что же так разозлило 42-летнего жителя Борисоглебска. Возможно, сейчас он и сам этого не вспомнит.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А это до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU