В канун Дня Победы воронежский ТЮЗ устроит флешмоб и читку фронтовых писем

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-06T16:16:16+03:00

Так же в этот вечер покажут тематический спектакль

Изменить размер текста: A A

8 мая воронежский ТЮЗ приглашает зрителей на бесплатную программу. Все пришедшие получат георгиевские ленточки - символы Победы.

В 17.15 в фойе театра пройдет флешмоб «Голубь мира», на котором гостей научат делать бумажных птиц. Любители селфи могут сделать их в виде фотокарточек военного периода. Артисты устроят для зрителей читку фронтовых писем.

А завершит праздничный вечер в 18.00 бесплатный спектакль на тему войны - по поэме Твардовского «Василий Теркин».

ИСТОЧНИК KP.RU