В канун Дня Победы воронежский ТЮЗ устроит флешмоб и читку фронтовых писем
Так же в этот вечер покажут тематический спектакль
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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8 мая воронежский ТЮЗ приглашает зрителей на бесплатную программу. Все пришедшие получат георгиевские ленточки - символы Победы.
В 17.15 в фойе театра пройдет флешмоб «Голубь мира», на котором гостей научат делать бумажных птиц. Любители селфи могут сделать их в виде фотокарточек военного периода. Артисты устроят для зрителей читку фронтовых писем.
А завершит праздничный вечер в 18.00 бесплатный спектакль на тему войны - по поэме Твардовского «Василий Теркин».
ИСТОЧНИК KP.RU