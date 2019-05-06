За день до ЧП сгоревший в «Шереметьеве» лайнер прилетал в Воронеж

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-06T16:04:03+03:00

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5 мая рейс Москва-Мурманск по непонятным причинам вернулся в аэропорт «Шереметьево». Потом сообщили об экстренной посадке. О возгорании. Согласно последним данным СК, из 78-ми человек, находившихся на борту, выжили лишь 37.Что случилось с этим «суперджетом», доподлинно неизвестно.

За день до ужасной трагедии, 4 мая, именно данный борт компании «Аэрофлот» совершал перелет из Москвы в Воронеж и обратно. Из столицы самолет вылетел к нам в 16:50 – прибыл в 18:15. Обратный путь также занял около часа. Вылет в 19:05 – и приземление в 20:30. Судя по данным flightradar24, оба перелета прошли без эксцессов.

Вообще данный борт довольно часто бывал в Воронеже: до этого рейс, например, был 1 мая. Кроме того, этот самолет также совершал перелеты в соседний Белгород.

Напомним, из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево» рейсы из Воронежа задержали. Кроме того, в региональном аэропорту приземлился самолет с пассажирами из Минеральных Вод и некоторые другие рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU