В Воронеже пропал высокий блондин с серо-голубыми глазами
Алексея Синельникова ищут с 26 апреля
Алексея Синельникова нет дома уже десять дней.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помочь в поисках 40-летнего Алексея Синельникова. Мужчина, живущий в столице Черноземья, ушел из дома 26 апреля и не вернулся, перестав отвечать на звонки родственников и знакомых.
Приметы Алексея Синельникова: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Был одет в черную ветровку, голубые джинсы, обут в темно-синие кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Алексей, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU