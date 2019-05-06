В Воронеже пропал высокий блондин с серо-голубыми глазами

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-06T15:23:23+03:00

Алексея Синельникова нет дома уже десять дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помочь в поисках 40-летнего Алексея Синельникова. Мужчина, живущий в столице Черноземья, ушел из дома 26 апреля и не вернулся, перестав отвечать на звонки родственников и знакомых.

Приметы Алексея Синельникова: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Был одет в черную ветровку, голубые джинсы, обут в темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Алексей, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU