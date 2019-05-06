Под Воронежем продолжают тлеть сгоревшие склады «Магнита»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-06T14:45:21+03:00

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Больше недели тлеют площади сгоревшего склада торговой сети «Магнит». В зависимости от погоды, дым то рассеивается и становится практически незаметным, то прижимается к земле и накрывает расположенные рядом села Александровку и Нечаевку. Напомним, крупный пожар, охвативший 42 тысячи квадратных метров, возник в ночь на 28 апреля и продолжался всю ночь.

- Не смотря на ликвидацию огня, пожарные до сих пор осуществляют дежурство на объекте, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - Стоит понимать, что остаточные явления такого масштабного пожара будут ощущаться ещё несколько суток.

По данным замеров лабораторий Росприроднадзора, в воздухе населенных пунктов Новоусманского района превышения ПДК вредных веществ не выявлено.

Как сообщили нам в службе по связям с общественностью сети «Магнит», в ближайшие полтора-два месяца никаких восстановительных работ на месте сгоревших площадей проводить не будут:

- В течение этого срока будет проводиться обследование конструкций складских помещений, насколько они пострадали от ЧП. Если эксперты дадут заключение, что восстановление возможно, то начнется реконструкция.

Наш собеседник также отметил, что все сотрудники распределительного центра трудоустроены, никто работы не лишился. Зарплата выплачивается в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU