В Воронеже парень выпал с девятого этажа на глазах гуляющих детей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-06T14:03:02+03:00

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В воскресенье, 5 мая, около трех часов дня настоящий кошмар случился в микрорайоне Шилово во дворе дома № 170/12 на улице Острогожской. Там выпал из окна девятого этажа 23-летний парень. Чуда не случилось, травмы оказались несовместимы с жизнью. По словам очевидцев, молодой человек перед смертью был в квартире один, дверь была заперта. Ничего настораживающего в его поведении соседи не заметили.

Инцидент случился среди бела дня, когда во дворе гуляли ребятишки. Они, естественно, глазели на мертвое тело, которое убрали далеко не сразу. Одна из мам рассказала в соцсети, что ее ребенок постоянно рассказывает об этой трагедии. Женщина подумывает о том, чтобы прибегнуть к услугам психолога.

— По факту смерти мужчины наши сотрудники проводят доследственную проверку. Они осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, опросили очевидцев трагедии, — рассказали в региональном управлении СУ СК России по Воронежской области. – Следователи продолжают выяснять обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU