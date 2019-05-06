2019-05-06T13:02:02+03:00
Происшествия

В Воронеже девушка, прельстившись кэшбэком, потеряла 7 тысяч рублей

Мошенники «развели» ее на мифических бонусах
Юрий КОЗЛОВ
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Очередные 7 тысяч рублей стали добычей мошенника.Очередные 7 тысяч рублей стали добычей мошенника.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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30-летняя девушка, живущая в Ленинском районе, стала очередной жертвой аферистов. Ей позвонил якобы сотрудник банка (любимая «должность» мошенников) и сказал, что за пользование картой накопились бонусы. Но чтобы они не сгорели, надо перевести их на расчетный счет. А для этого ну конечно нужны все данные банковской карты. Девушка продиктовала их, и вскоре после этого находившиеся на счете семь тысяч рублей уплыли в неизвестном направлении.

Полицейские напоминают: НИКОМУ не сообщайте данные своей банковской карте НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Однако, видимо, слушают стражей порядка невнимательно, потому что число успешных афер день ото дня не уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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