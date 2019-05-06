В Воронеже руководители фирмы получили уголовное дело за долги по зарплате на 320 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-06T12:45:50+03:00

Сотрудники Следственного комитета выясняют, не задолжали ли зарплату и другим работникам фирмы. Фото: из архива «КП»

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Сотрудники Следственного комитета выяснили, что с сентября по декабрь 2017 года руководители ООО «СВК-СТРОЙ» задолжали трем своим работникам зарплату на общую сумму более 320 тысяч рублей. Причем делали начальники это, по данным СК, «из корыстной и иной личной заинтересованности».

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы» (до трех лет лишения свободы). Сейчас следователи изучают документацию фирмы и продолжают устанавливать обстоятельства преступления. Принимаются меры, чтобы погасить долги по зарплате. Кроме того, наши специалисты выясняют, все ли выплатили другим сотрудникам организации, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

ИСТОЧНИК KP.RU