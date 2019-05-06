2019-05-06T12:28:21+03:00
Общество

В Воронеже стал известен план автопробега на 9 мая

Водителей приглашают собираться в 10 часов на парковке у рынка «Воронежский»
Юрий КОЗЛОВ
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В конце автопробега водители сделают общее фото на память.В конце автопробега водители сделают общее фото на память.Фото: Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка, ВКонтакте.
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Воронежские организаторы ставшего традиционным автопробега на 9 мая рассказали о плане акции 2019 года.

Всех водителей приглашают собираться в 10 часов на парковке рынка «Воронежский» (напротив ТРЦ «Московский проспект). Два часа дается на украшение машин. Потом, поставив флаги, участники автопробега стартуют в 12.00 по маршруту Московский проспект- Кольцовская- ВОГРЭС- Ленинский проспект- Остужева, Северный мост. Потом часть водителей повернет на Березовую Рощу. Дальше через улицу Ломоносова и Московский проспект они доедут до Памятника Славы, где возложат цветы и сделают общее фото.

Ориентир на месте сбора (парковке) и у Памятника Славы -золотистая «Шевроле-Лачетти» Н107МА31 (Анастасия Романец).

ИСТОЧНИК KP.RU

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