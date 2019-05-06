В Воронежской области запустили третий мусороперерабатывающий завод

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-06T11:14:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Россошанском районе 30 апреля открыли мусоросортировочный комплекс, рассчитанный на переработку 70 тысяч тонн отходов в год. Он создан при полигоне твердых коммунальных отходов. В торжественной церемонии участвовал руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин.

Одна из заводских линий.Фото: dprvrn.ru

Теперь в Воронежской области стало три подобных завода. В 2018 году предприятия этого профиля открыли в Борисоглебске (обрабатывает 50 тысяч тонн мусора в год) и в селе Русская Буйловка Павловского района (25 тысяч тонн).

Всего в регионе планируют построить 16 таких заводов. На них до 2024 года по нацпроекту из федерального бюджета Воронежская область получил более пяти миллиардов рублей. В 2019-м ожидается поступление 245 миллионов.

Напомним, Воронежская область разделена на восемь кластеров по переработке отходов: Богучарский, Борисоглебский, Бутурлиновский, Воронежский, Калачеевский, Лискинский, Панинский и Россошанский. В каждом из них появятся мусороперерабатывающие предприятия. Власти обещают улучшение экологической обстановки, а вот скажется ли строительство заводов на «мусорных» тарифах, недавно резко взлетевших вверх, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU