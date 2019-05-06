В Воронеже сбили двух подростков

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-06T10:40:19+03:00

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Вечером в воскресенье, 5 мая, случилось два ДТП, в котором пострадали подростки.

- В 16.35 на улице Ильюшина у дома № 13 12-я «Лада» сбила 15-летнего юношу. Подростка отвезли в больницу. Наши сотрудники разбираются, почему 56-летний водитель «Лады» не успел затормозить, - рассказали в городской автоинспекции. – А в 21.05 в районе дома № 268 по улице 9 Января 26-летний водитель «Шкоды-Рапид» наехал на 15-летнюю девушку. Ее отвезли в больницу, оказали помощь и отпустили домой. Причины ДТП также выясняют.

Напомним, 6 мая в 00.30 на проспекте Революции столкнулись два мотоцикла «Хонда», один из них врезался в автомобиль «Мазда». Мотоциклисты получили ушибы. А вот 35-летний водитель «Лады», опрокинувшейся в селе Озерки Бутурлиновского района в 20.00 5 мая, погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU