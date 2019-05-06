В Воронеже на 9 мая обещают грозу

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-06T09:37:51+03:00

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Воронежские синоптики дали прогноз на короткую рабочую неделю и День Победы. Надо сказать, что он несколько отличается от более ранних данных на сайте Gismeteo. К примеру, на 9 мая теперь обещают не только маленький дождь, но еще и грозу.

- Такое погодное благолепие, как сейчас продлится недолго, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. - Тепло и солнце продлится где-то до вечера среды, 8 мая. А потом будут налетать дожди и грозы. Причина изменения погоды – в циклоне, который придет с запада. Сейчас он находится над Белоруссией и Украиной. А дальше его пока не пускает мощный антициклон с центром в Западной Сибири. Сейчас в Екатеринбурге, к примеру, аж 29 градусов. Но все-таки к вечеру среды циклон прорвет «оборону», и неустойчивая погода может продлиться все большие выходные. С другой стороны, больших холодов вроде бы не предвидится. Об этом говорит и народная примета – стрижи прилетели, а это предвестники лета.

По уточненному прогнозу, во вторник, 7 мая, ночью ожидается пасмурная погода при +11 градусах, подует юго-восточный ветер. Днем потеплеет до +25 при переменной облачности.

В среду, 8 мая, ночью синоптики прогнозируют +13 градусов опять же при пасмурной погоде. Днем воздух прогреется до +25 градусов, к вечеру ветер сменится на юго-западный, возможна гроза.

В День Победы ночью подует северо-восточный ветер, который принесет с собой грозу, зато будет достаточно тепло - +14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +23 градусов. Сновп подует юго-восточный ветер, будет пасмурно, высока вероятность грозы.

В ночь на пятницу, 10 мая, пойдет дождь при +13 градусах. Днем юго-западный ветер принесет с собой пасмурную погоду. По сравнению с 9 мая немного похолодает – до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU