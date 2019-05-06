Ревизия показала, что у банка «Воронеж» исчезли 4,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-06T07:52:24+03:00

Ревизия показала, что исчезли активы еще на 700 миллионов. Фото: из архива «КП»

По выведенным в неизвестном направлении 3,8 миллиардам уже почти год назад возбудили уголовное дело

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Специалисты Агентства по страхованию вкладов (АСВ) опубликовали данные ревизии активов скандально известного банка «Воронеж». На балансе у финансового учреждения числились 6,01 миллиарда рублей, по факту сейчас там оказалось всего 1,44 млрд.

Наибольшую недостачу обнаружили по долгам по ссудам и вложениям в ценные бумаги.

По ссудам на балансе числились 1,18 миллиарда, на деле оказалось всего 377,7 миллионов. Еще более разительный контраст по ценным бумагам. На балансе было 3,9 миллиарда, ревизия нашла из них только 148 млн.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у банка «Воронеж» еще в июне 2018 года за большое количество активов сомнительного характера. и за признаки проведения теневых операций по обмену валюты. А полицейские возбудили уголовное дело по факту похищения менеджерами-управленцами банка недвижимости, закладных, 440 платежных терминалов, а также присвоения дебиторской задолженности по кредитным договорам. Махинация, проведенная в период с декабря 2017 года по июнь 2018-го, в общей сложности потянула на 3,8 миллиарда рублей, которые и обналичили в кассе банка. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» сейчас находится на контроле прокуратуры.

Вкладчики банка получили компенсацию после отзыва лицензии. Напомним, что она составляет не более 1,4 миллиона рублей в одни руки.

ИСТОЧНИК KP.RU