2019-05-05T21:32:14+03:00
Общество

Из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево» рейсы из Воронежа задержали

Кроме того, в региональном аэропорту приземлился самолет с пассажирами из Минеральных Вод
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
В Шереметьево экстренно вернулся Sukhoi SuperJet 100 и загорелся во время посадкиВ Шереметьево экстренно вернулся Sukhoi SuperJet 100 и загорелся во время посадки
Изменить размер текста:

В столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая около 18.00 сгорел самолет. Черный дым буквально окутал Sukhoi SuperJet 100. Информация о числе людей, получивших ранения или погибших в результате ЧП, сильно разнится.

Тем временем, в Воронеже приземлился самолет Boeing 737. Он вылетел из аэропорта Минеральных Вод в 17:20 и в 19:45 уже должен был приземлиться в столице. Однако спустя два с половиной часа полета, лайнер «Аэрофлота» сделал круг у аэропорта «Шереметьево» и полетел в наше город. По данным сервиса Flightradar24, пассажирам из Минеральных Вод, видимо, придется провести ночь в Воронеже.

Кроме того, воронежские рейсы, которые должны были также отправиться в столичное «Шереметьево», в итоге были задержаны. Так, лайнер должен был вылететь в 19:05, однако до сих пор не вылетел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет рейса Москва - Мурманск

Пассажиров эвакуировали, сообщается о пострадавших. Прямая онлайн-трансляция (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «САМОЛЕТ ЗАГОРЕЛСЯ В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Тушение самолета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области мужчине из-за воровки пришлось признаться жене, что он устроил дома гулянку с 20 приятелями
В Воронеже на Юго-Западном кладбище обрушился мост
Антициклон принес воронежцам хорошую погоду
Воронежцев приглашают на бесплатные массовые наблюдения Луны
В Воронеже грабитель распылил газ из баллончика в лицо женщине
Из Воронежа открыли прямые авиаперелеты в Екатеринбург и Анапу
В Воронежской области мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой
«Банкиры» продолжают снимать деньги с карт воронежцев
Экс-руководитель ГУ МЧС по Воронежской области стал заместителем министра
В Воронежской области восстановили старейший воинский храм
В Воронежской области столкнулись «Шкода» и «Тойота»: погиб мужчина
Воронежцев пригласили на авиашоу в День Победы
Практически каждый третий воронежец стал реже употреблять алкоголь