Из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево» рейсы из Воронежа задержали

СЕГОДНЯ 21:30 2019-05-05T21:32:14+03:00

В Шереметьево экстренно вернулся Sukhoi SuperJet 100 и загорелся во время посадки

Кроме того, в региональном аэропорту приземлился самолет с пассажирами из Минеральных Вод

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В столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая около 18.00 сгорел самолет. Черный дым буквально окутал Sukhoi SuperJet 100. Информация о числе людей, получивших ранения или погибших в результате ЧП, сильно разнится.

Тем временем, в Воронеже приземлился самолет Boeing 737. Он вылетел из аэропорта Минеральных Вод в 17:20 и в 19:45 уже должен был приземлиться в столице. Однако спустя два с половиной часа полета, лайнер «Аэрофлота» сделал круг у аэропорта «Шереметьево» и полетел в наше город. По данным сервиса Flightradar24, пассажирам из Минеральных Вод, видимо, придется провести ночь в Воронеже.

Кроме того, воронежские рейсы, которые должны были также отправиться в столичное «Шереметьево», в итоге были задержаны. Так, лайнер должен был вылететь в 19:05, однако до сих пор не вылетел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU