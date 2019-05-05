Из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево» рейсы из Воронежа задержали
В столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая около 18.00 сгорел самолет. Черный дым буквально окутал Sukhoi SuperJet 100. Информация о числе людей, получивших ранения или погибших в результате ЧП, сильно разнится.
Тем временем, в Воронеже приземлился самолет Boeing 737. Он вылетел из аэропорта Минеральных Вод в 17:20 и в 19:45 уже должен был приземлиться в столице. Однако спустя два с половиной часа полета, лайнер «Аэрофлота» сделал круг у аэропорта «Шереметьево» и полетел в наше город. По данным сервиса Flightradar24, пассажирам из Минеральных Вод, видимо, придется провести ночь в Воронеже.
Кроме того, воронежские рейсы, которые должны были также отправиться в столичное «Шереметьево», в итоге были задержаны. Так, лайнер должен был вылететь в 19:05, однако до сих пор не вылетел.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU