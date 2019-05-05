2019-05-05T19:12:08+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчине из-за воровки пришлось признаться жене, что он устроил дома гулянку с 20 приятелями

Полицейские вскоре нашли преступницу
Олег ИВАНОВ
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В конце апреля у 46-летней жительницы совхоза «Воробьевский» из ее же дома пропала женская сумка, в которой был дорогой мобильный телефон и золотая цепочка. Вместе с мужем она живет в частном доме на улице Лесной.

Оказалось, что пока женщины не было в жилище, так как она работала вахтовым методом в Москве, ее супруг дома устраивал гулянки. В течение недели у мужчины было несколько компаний, с которыми он выпивал. Вероятно, кто-то из гостей и решил забрать чужие вещи.

Полицейским пришлось проверить 20 человек: воровкой оказалась 32-летняя безработная жительница Бутурлиновского района. Женщина ранее не была судима.

Женщина в отделении полиции призналась, что действительно была в гостях и, воспользовавшись удобным моментом, похитила женскую сумку. Впоследствии она хотела все продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» - а это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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