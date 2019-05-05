Воронежцев приглашают на бесплатные массовые наблюдения Луны

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-05T16:29:37+03:00

Если не помешает погода, то вы сможете стать участниками удивительного зрелища

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Весенний День Астрономии обычно отмечают с середины апреля до середины мая, вблизи или перед первой четвертью Луны. В 2019 году эта дата выпадает на 11 мая. Воронежцев приглашают отметить столь необычный праздник немного заранее - 10 мая с 20:00 до 22:00.

В честь такого дня будут организованы бесплатные массовые наблюдения Луны. Принять участие смогут все желающие. Но есть одно ограничение: необходимо ясное небо. Если будет облачно, то узнать будут ли наблюдения или нет можно по телефону магазина в день наблюдений (10 мая): 8 (473) 252-37-52.

Адрес мероприятия: ул. Фр. Энгельса, д.11, магазин «Четыре глаза», парк «Орленок». Подробнее о мероприятии вы можете узнать в официальной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU