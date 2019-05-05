В Воронежской области мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-05T13:51:40+03:00

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4 мая в 15.05 в Новоусманском районе столкнулись автомобиль Kia Rio и мотоцикл Yamaha. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась на 523-м километре трассы М-4 «Дон».

За рулем иномарки был 29-летний житель Хохольского района. Мотоциклом управлял 38-летний воронежец. В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в ближайшее медучреждение - там ему оказали помощь и отпустили. Инспекторам же теперь предстоит выяснить все детали данной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU