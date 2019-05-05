Экс-руководитель ГУ МЧС по Воронежской области стал заместителем министра

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-05T12:51:08+03:00

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1 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместителем Министра - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору МЧС России назначен генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев.

Стоит отметить, что с августа 2018 года Игорь Иванович уже исполнял обязанности на должности заместителя Министра МЧС России. Игорь Кобзев – генерал-лейтенант внутренней службы. Он родился 29 октября 1966 года в Воронеже.

В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище. В 2001 году - Воронежский государственный университет. А в 2006-ом - Воронежский институт экономики и социального управления. В 2017 Игорь Иванович также окончил Академию Государственной противопожарной службы МЧС России (магистратура).

С августа 1988 года по декабрь 1999 года проходил службу на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков, отдельного мобильной механизированной бригады, спасательного центра МЧС России.

В 2000 году Игорь Кобзев вернулся в Воронеж - на должность начальника управления по делам ГОЧС Железнодорожного района. В мае 2010 года он уже был начальником Главного управления МЧС России по Воронежской области. В это должности Игорь Иванович пробыл по апрель 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU