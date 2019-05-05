СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-05T11:17:26+03:00

Он был создан в 1901 году

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В Воронежской области восстановили старейший воинский храм им.Святого Георгия Победоносца. Храм был создан на пожертвования офицеров Царского кавалерийского полка в 1901 году и отремонтирован также на пожертвования военнослужащих – прихожан соединения Западного военного округа.

На первой службе присутствовало более 300 военных и приглашенных гостей. Храм и более 20 объектов на территории соединения МТО являются объектами исторического наследия. Строения были построены в конце 19 века.

- Храм продолжал работать и принимать верующих –военнослужащих с 1901 года до 1917, в советский период в храме находились склады и подсобные помещения. Новая история храма началась уже в 21 веке, - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Совместно с краеведами Воронежской области была создана экспозиция воссозданного убранства воинского храма, объектов кавалерийского полка, а также 18 икон и восстановленного уникального алтаря, которому более 100 лет. Также в первой литургии были освящены иконы, подаренные правнуком первого писаря храма и Московской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU