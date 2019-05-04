Воронежский «Факел» добыл ничью на выезде с лидером – ФК «Тамбов»

СЕГОДНЯ 20:33 2019-05-04T20:37:00+03:00

Результат тем более можно занести в плюс, так как больше тайма наша команда играла в меньшинстве

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Дерби в Тамбове было одинаково важно для обеих команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы. Наши соседи по Черноземью борются за прямой выход в Премьер-лигу. У «Факела» прямо противоположная задача – не свалиться во второй дивизион.

Игра, однако, не показала, что между командами пропасть в классе. Первый тайм вообще получился в целом равным с территориальным преимуществом хозяев, которое ни во что серьезное не переросло. На 40 минуте сомнительную красную карточку получил игрок «Факела» Черный (кстати, незадолго до этого он неплохо ударил по воротам «Тамбова»). С тех пор хозяева вроде бы прижали гостей. Вот только моментов для того, чтобы открыть счет, у них как было минимум, так и осталось.

Во втором тайме вратари Лантратов и Шелия по разу выручили свои команды, на том и разошлись – 0:0. Не устроила ничья ни «Тамбов», уступивший первое место ФК «Сочи», ни «Факел», который все-таки свалился в зону вылета. Там, кстати, осталось всего два вакантных места. По итогам тура во второй дивизион свалилась «Сибирь», составившая компанию «Тюмени» и дублю питерского «Зенита».

«Факел» опередил «Армавир», дома победивший «Нижний Новгород» - 2:1. Южане 15-е, воронежцы теперь 16-е. У «Армавира» 40 очков, у «Факела» 39. Калининградская «Балтика» после поражения от дубля «Краснодара» - 1:2 упала на 17 место с 38 очками в активе. Борьба между этими тремя командами за сохранение места в ФНЛ обещает быть жаркой.

Следующий матч «Факел» проведет в Воронеже против «Чертаново», занимающего шестое место с 54 очками. Игра состоится 11 мая, начнется она в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU