В центре Воронежа опрокинулся внедорожник
БМВ Х5 налетел на ограду сквера
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В Воронеже на пересечении улиц 9 Января и Кольцовская опрокинулся БМВ Х5. Фотографию с места ДТП опубликовали утром 4 мая в соцсети очевидцы. Как выяснилось позже, причиной аварии стал наезд внедорожника на преграду – ограждение Комсомольского сквера. После столкновения иномарка "легла" на бок.
К счастью, 20-летний водитель иномарки не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU