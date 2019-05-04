2019-05-04T19:46:04+03:00
Происшествия

В центре Воронежа опрокинулся внедорожник

БМВ Х5 налетел на ограду сквера
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже на пересечении улиц 9 Января и Кольцовская опрокинулся БМВ Х5. Фотографию с места ДТП опубликовали утром 4 мая в соцсети очевидцы. Как выяснилось позже, причиной аварии стал наезд внедорожника на преграду – ограждение Комсомольского сквера. После столкновения иномарка "легла" на бок.

К счастью, 20-летний водитель иномарки не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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